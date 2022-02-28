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Dünya

Tarihi anlar: Zelenskiy belgeleri imzaladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar her geçen gün artarak devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çok önemli bir adım attı. Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliğine (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladığını bildirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:59
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Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın, Ukrayna halkına karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana 4 gün içinde 16 çocuk öldü ve 45'i ise yaralandı." dedi.

Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın." açıklamasında bulundu.

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