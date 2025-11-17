Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in gelecek yıllarda 100 Rafale savaş uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana ülkesine 9. resmi ziyaretini düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Paris yakınlarındaki Villacoublay Hava Üssü'nde karşıladı.

Macron ve Zelenski, Hava Üssü'nde Ukrayna'nın gelecek yıllarda Fransız savunma ekipmanları satın almasına ilişkin niyet mektubuna imza attı.

Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, niyet mektubu Kiev'in "gelecek on yılda" yaklaşık 100 Fransız savaş uçağı Rafale ile şu an geliştirilmekte olan yeni nesil SAMP-T hava savunma sistemleri, radar sistemleri ve insansız hava araçları almasını içeriyor.

Macron ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'e savaş uçağı ve ekipmanları satışına ilişkin Zelenski ile vardıkları mutabakatı "büyük bir gün" diye niteleyerek duyurdu.