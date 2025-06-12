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Dünya

Tarihi anlaşmaya yoğun ilgi! HÜRJET alıcıları gözünü KAAN'a dikti

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan KAAN savaş uçağı satışına ilişkin anlaşma, dünya medyasındaki gündemini koruyor. Söz konusu KAAN satış anlaşması İspanya savunma basınında büyük ilgi görürken, bu anlaşmanın 'bir dönüm noktası' niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan TUSAŞ ile anlaşma imzalayan İspanya, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'i envanterine katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

AA12 Haziran 2025 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Tarihi anlaşmaya yoğun ilgi! HÜRJET alıcıları gözünü KAAN'a dikti
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Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma İspanya savunma basınında büyük ilgi gördü.

İspanya'nın savunma ve askeri haber siteleri, Türkiye'de üretilecek 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının Endonezya'ya satışının "Türk savunma sanayi açısından tarihi ve önemli bir gelişme olduğunu" belirtti.

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"Zona Militar" sitesi "Türkiye, KAAN'ın Endonezya'ya satışıyla tarihi bir anlaşma sağladı" ifadesini başlığına çıkararak, "KAAN, 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak ülkenin askeri havacılığında bir dönüm noktası oluşturdu. İkinci uçuşu 6 Mayıs 2024'te gerçekleşti ve 2028'e kadar operasyonel uygulamasını hedefleyen bir test aşamasına devam etti." diye yazdı.

KAAN'ın hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerde etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen haberde, "Bu savaş uçağı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde tam özerkliğe yönelik stratejik vizyonunu temsil ediyor. Geliştirilmesi, yalnızca yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı değil, aynı zamanda Türkiye'yi gelişmiş savaş sistemleri için küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu olarak güçlendirmeyi de amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

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"Türkiye, beşinci nesil Kaan savaş uçağı için Endonezya'ya 48 adet satış yaparak ilk uluslararası müşterisini buldu" başlığını atan "Info Defensa" da, TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında geçtiğimiz mayıs ayında Madrid'de imzaları atılan mutabakat anlaşmasıyla İspanya'nın Türk eğitim uçağı HÜRJET'i envanterine katmaya hazırlandığını hatırlattı.

Diğer yandan "Aviacionline" sitesi de "Türk savaş uçağı KAAN, Endonezya'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi" başlığı altında "Türkiye, Endonezya ile tarihinin en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Bu, yalnızca Türkiye tarihinin en büyük askeri ihracat sözleşmesi değil, aynı zamanda Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ve şu anda altı prototiple test ve doğrulama aşamasında ilerleyen KAAN programı için de bir dönüm noktasıdır." yorumunda bulunuldu.

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TUSAŞ'TAN HÜRJET İÇİN İSPANYA'DA TARİHİ ANLAŞMA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma, İspanya'da imzalandı.

İki ülke arasında yeni dönem

Anlaşmaya ilişkin Madrid'de AA muhabirine açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak endüstri alanında ne tür iş birliği yapılacağını, HÜRJET'in İspanya için üretilen konfigürasyonunda hangi firmaların ne tür ürünleri olacağını belirliyoruz ve onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz." dedi.

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