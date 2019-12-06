Son dakika... Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.
- İHA
Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.
ANLAŞMAYI HAZMEDEMEDİLER
Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarını sindiremeyen Atina yönetimi Libya'nin Atina Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota vermişti.
Büyükelçiye Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarını teslim etmemesi halinde istenmeyen kişi ilan edileceği ve sınır dışı edileceği söylenmişti.
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