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Dünya

Tarihi bağlara dikkati çekti: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağlara dikkati çeken Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 'Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz.' dedi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 01:25 - Güncelleme:
Tarihi bağlara dikkati çekti: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Başbakan Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve Ateşelik çalışanlarını kabul etti.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİN SÜRMESİ KAÇINILMAZ"

"Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz" diyen Dibeybe, çalışma süresi boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor.

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