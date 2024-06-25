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Dünya

'Tarihi bir gün' diyerek duyurdular: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için katılım müzakereleri resmen başlatıldı. Konu hakkında açıklama yapan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 'Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an.' dedi.

AA25 Haziran 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
'Tarihi bir gün' diyerek duyurdular: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
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AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB-Ukrayna arasında katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetlerarası konferansın açılışını yaptı.

Lahbib, "Bu hepimiz için tarihi bir an ve ilişkilerimizde bir dönüm noktası arz ediyor." dedi.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınadığını yineleyen Lahbib, "AB, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğü ile Rusya'nın saldırganlığı karşısında doğal meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini yinelemektedir. AB, ortaklarıyla birlikte Ukrayna'nın güvenlik taahhüdüne katkıda bulunma kararlılığını sürdürmektedir." diye konuştu.

Lahbib, "Bugün başlattığımız katılım müzakereleri zorlu olacak. Kararlılıkla bunu başarılı bir sonuca ulaştıracağınıza güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyeceğiz. AB'nin tam üyesi olarak sizi aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ise videokonferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, "Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an." dedi.

Toplantıda sunacakları müzakere pozisyon belgesinin AB tarafından olumlu karşılanacağından emin olduğunu belirten Şmıgal, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği, Avrupa'nın mevcut zorluklarına verilecek en iyi yanıt ve AB'yi güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.

- İLKLERİ İÇERİYOR

Ukrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusu yaptı, adaylık statüsünü 23 Haziran 2022'de aldı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verildi.

AB ilk kez bir ülke ile başvuru tarihinin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından müzakereleri başlatmış oldu. Ayrıca AB ilk defa fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturdu.

Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşamasını oluşturuyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.

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