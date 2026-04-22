  • Tarihi buluşma için adım atıldı! Kritik zirve için adres Türkiye
Dünya

Tarihi buluşma için adım atıldı! Kritik zirve için adres Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Moskova ve Minsk dışında, Ankara veya farklı ülkelerin başkentlerinde bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Tarihi buluşma için adım atıldı! Kritik zirve için adres Türkiye
Ukrayna medyasına göre Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son gelişmelerine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sybiha, savaşın sona erdirilmesi yönünde devam eden diplomasi çalışmaları için Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Böylesi bir görüşmenin organize edilebilmesi için Türkiye ve farklı ülkeler ile iletişim halinde olduklarını aktaran Sybiha, görüşmelerin Rusya ve Belarus'un başkentlerinde yapılmasını desteklemediklerini kaydetti.

Makarov: Erdoğan saygın bir lider

Sybiha konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu konuda Türk tarafına sorduk, ayrıca diğer bazı başkentlere de sorduk. Türkiye'ye özel bir başvuru yaptık. Ama Moskova ve Belarus (başkent Minsk) dışında başka bir başkent böyle bir toplantı düzenlerse, biz de gideriz. Bu bizim için önemli."

Konuşmasında ayrıca, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan "Drujba" petrol boru hattını onardıklarını anımsatan Sybiha, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için ayırdığı ama Macaristan tarafından bloke edilen 90 milyar avroluk kredinin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin de söz konusu boru hattının yeniden faaliyete geçmesini talep ettiğini aktaran Sybiha, "Şimdi Ukrayna'nın kredi almasını sağlamak için birlikte çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

