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Dünya

Tarihi Gazze kararını TBMM'de duyuran Abbas hedefini açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) hitabında dile getirdiği Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararındaki hedefin İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu söyledi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
Tarihi Gazze kararını TBMM'de duyuran Abbas hedefini açıkladı
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas başkanlığında bir araya gelen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi, Abbas'ın TBMM'deki hitabı sırasında "Gazze'yi ziyaret etme kararı" aldığına dair girişimi ele aldı.

Abbas, söz konusu ziyaret girişimiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını durdurmayı ve tüm Filistin topraklarından çıkarılmasını hedeflediğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Filistin topraklarının tamamı üzerinde tek bir coğrafi siyasi birim olarak yönetim yetkisine sahip olanın Filistin Devleti ve FKÖ olduğunu vurgulayan Abbas, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Yürütme Komitesinin de Abbas'ın hitabında ifade ettiklerini uygulamak için Arap ve İslam dünyasının yanı sıra uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için tüm bölgesel ve uluslararası düzeydeki siyasi eylem ve adımları denetlemeye devam edeceği kaydedildi.

Yürütme Komitesinin, Filistin topraklarına geri dönüş ve yeniden imar için bir eylem planı hazırlamak üzere uluslararası bağışçı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak üzere çalışacak Filistinli gruplarından oluşan bir komisyonu süratle kuracağı ve Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üye olması yönünde pratik adımları da izleyeceği vurguladı.

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