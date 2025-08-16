Trump ve Putin'in Alaska Zirvesi sona erdikten sonra dünya basını barış görüşmesini manşetlerine taşıdı.

Amerikan New York Times gazetesi, "Trump, Putin'e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı." başlığını kullandı.

Gazete, ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında uzun bir yol kat ettiğini yazdı. "Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı" değerlendirmesi yapıldı.

Washington Post gazetesi ise Trump ve Putin'in anlaşmaya varamaması üzerine yemek planını iptal ederek zirveyi erken sonlandırdığını yazdı.

İki liderin basın toplantısının ardından soru almamasına dikkat çekildi.

ABD Başkanı'nın Rus lider için düzenlediği karşılama seramonisi hakkında gazete uzun bir analiz yazısı paylaştı.

"Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu" yorumuna yer verildi.

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşme için "Putin ve Trump Ukrayna'da barış için anlaşma sağlayamadı" başlığını kullandı.

ABD Başkanı'ndan alıntı yapan gazete, "Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı" ifadelerini kullandı.

Yine bir başka İngiliz gazetesi, Independent, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvenin ardından basın toplantısındaki açıklamasından alıntı yaptı.

Manşetinde "Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz." ifadesine yer verdi.

İki liderin savaş konusunda hemfikir oldukları ancak ateşkes için ortak zeminde buluşamadıklarına dikkat çekildi.

BBC ise manşetinde "Ateşkes yok, anlaşma yok." dedi. Zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiğini sordu.

Analiz haberde zirvenin Trump'ın anlaşma sağlayan profilini zedelediği yorumu yer aldı.

"Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump'ın Alaska'dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor." ifadeleri paylaşıldı.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada zirvede başarısızlık oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı.

BBC'nin haberinde bu ihtimalin gerçekleştiği belirtilerek, "Anlaşma sağlanamaması Trump'ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir" denildi.