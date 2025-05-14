ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyaretinin ikinci durağı olan Katar'a gitmeden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiği belirtildi.

Fransa'nın AFP haber ajansı, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ve Şara'nın bir görüşme yaptığını aktardı. ABD'nin The Washington Post (WP) gazetesi de Trump'ın Riyad'da Şara ile bir araya geldiğini yazdı.

SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dün Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda konuşan Trump, "Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la aldığını ifade etti.

Trump, bu kararın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi" dedi.