  • Tarihi hattı yeniden canlandırmak istiyorlar! Rahal: Türkiye'nin gücü ile bölgede güçlü bir ekonomik merkez inşa edilebilir
Tarihi hattı yeniden canlandırmak istiyorlar! Rahal: Türkiye'nin gücü ile bölgede güçlü bir ekonomik merkez inşa edilebilir

Başkent Amman'da, Suriye, Türkiye ve Ürdün arasında dikkat çeken bir zirve düzenlendi. Ulaştırma alanında ortak projeler geliştirme konusunda üçlü zirve düzenlenirken, Hicaz Demir Yolu ve Gaziantep-Halep hattı olmak üzere demir yolu projelerinin yeniden etkinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi gücü ile bölgede güçlü bir ekonomik merkez inşa edilebileceği vurgulandı.

12 Eylül 2025 Cuma 16:53
Tarihi hattı yeniden canlandırmak istiyorlar! Rahal: Türkiye'nin gücü ile bölgede güçlü bir ekonomik merkez inşa edilebilir
Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye, Türkiye ve Ürdün arasında ulaştırma sektöründe kara ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi, sınır geçişlerinin etkinleştirilmesi ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Amman'daki üçlü zirveye, üç ülkenin Ulaştırma bakanlıklarından üst düzey isimler katıldı.

Zirvede konuşan Suriye Ulaştırma Bakan Yardımcısı Muhammed Ömer Rahal, ulaştırmanın artık yalnızca bir geçiş aracı değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve istikrarın temel dayanağı olduğunu belirtti.

Rahal, üç ülkenin stratejik konumunun Doğu ile Batı'yı, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan doğal bir köprü niteliği taşıdığını ve bunun yatırım, ticaret ve entegrasyon için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

HİCAZ DEMİR YOLU VURGUSU

Özellikle Hicaz Demir Yolu ve Gaziantep-Halep hattı olmak üzere demir yolu projelerinin yeniden etkinleştirilmesi gerektiğini belirten Rahal, Nassib Cabir ve Babülhava sınır kapılarının yeniden işler hale getirilmesinin önemine değindi.

"BÖLGEDE GÜÇLÜ BİR EKONOMİK MERKEZ İNŞA EDİLEBİLİR"

Ayrıca kamyonların yeniden yükleme yapılmadan geçişini kolaylaştıracak ulaştırma anlaşmalarının güncellenmesi çağrısında bulunan Rahal, "Türkiye'nin sanayi gücü, Suriye'nin tarım ve insan kaynağı, Ürdün'ün lojistik konumu bir araya geldiğinde, bölgede güçlü bir ekonomik merkez inşa edilebilir." dedi.

Suriye tarafı, zirvede, bölgesel ulaştırma projelerini geliştirme ve ülkeyi yeniden uluslararası ticaret koridorunun önemli bir parçası haline getirme yönündeki kararlılığını teyit etti.

