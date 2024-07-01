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Dünya

Tarihi katılım Macron'u çökertti! Fransa'da kriz başladı: Gözler ikinci turda

Fransa seçimlerinde aşırı sağ güçlenirken Macron zayıfladı, Meclis tablosu ikinci tura kaldı. Seçimlerde 1981'den bu yana görülen en yüksek katılım oranı gerçekleşti. İngiliz medyası sonuçları felaket olarak niteledi. ABD medyası ise 'Fransa'da bir kriz başladığını' yazdı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Tarihi katılım Macron'u çökertti! Fransa'da kriz başladı: Gözler ikinci turda
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Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapıldı. Aşırı sağcı Bardella ve Le Pen liderliğindeki sağ ittifak oyların yaklaşık yüzde 33'ünü alarak birinci oldu. Yeni Halk Cephesi Sol Koalisyonu oyların yüzde 28'ini aldı. Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakı "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ise yüzde 20'de kaldı.

KATILIM ORANI YÜKSEK

Tahminlere göre 49,5 milyon seçmen oy kullandı. Katılım oranı yüzde 67,5 oldu. Bu Fransa'da 1981'den bu yana görülen en yüksek katılım oranı.

GÖZLER İKİNCİ TURDA

Le Pen seçim sonrasında konuşma yaptı, "halk net bir şekilde 7 yıllık küçümseyici ve yıpratıcı yönetime son vermek istiyor" dedi. İkinci turda da seçmenlerden destek istedi.

İkinci olan Yeni Halk Cephesi lideri Melenchon ise ikinci turda Ulusal Birlik Partisinin galip gelmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Macron ise seçimin ikinci turunda "Cumhuriyetçi ve Demokrat" adaylar etrafında birleşme çağrısı yaptı. Katılım oranının yüksek olmasının da kendisini memnun ettiğini söyledi.

"FRANSA'DA KRİZ BAŞLADI"

Macron erken seçim kararını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkede aşırı sağın büyük bir zafer kazanması üzerine almıştı. Fransız basını Macron'un bu kararının kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu. İngiliz medyası sonuçları felaket olarak niteledi. ABD medyası ise "Fransa'da bir kriz başladığını" yazdı.

AŞIRI SAĞ İKTİDARA GELİR Mİ?

7 Temmuz'da ikinci tur seçimler yapılacak. Anketler aşırı sağ iktidarının kapıda olduğunu belirtiyor. Peki 7 Temmuz'dan sonra erken cumhurbaşkanlığı seçimi mümkün mü? Macron'u zor günler bekliyor. Mecliste çoğunluğu kaybedebilir.

Peki meclis erken seçim kararı alır mı? Ya da Macron başarısızlığı kabul eder mi? Bunlar 7 Temmuz sonrası Fransa'yı bekleyen sorulardan bazıları. Ancak görünen o ki Fransa siyasetini zor günler bekliyor.

AŞIRI SAĞ KARŞITI GÖSTERİLER

Öte yandan Ulusal Birlik Partisinin kazanması üzerine göstericiler başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Gösteride aşırı sağ karşıtı sloganlar atıldı. Çöp bidonları ateşe verildi.

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