Tarihi maçtan K. Kore'nin haberi yok
Kuzey Kore ile Güney Kore’yi başkent Pyongyang’da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı pek çok ilke sahne oldu.
İki takımın başkent Pyongyang’da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi. Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı. Güney Kore, en son 1990’da bir hazırlık maçında Kuzey Kore’de sahaya çıkmıştı. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi iki ülke milli takımı, aralarındaki maçları genelde Güney Kore veya üçüncü bir ülkede oynuyordu.
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