Tarihi ziyaret dönüm noktası oldu: Bölgedeki güç dengesi Türkiye'nin eline geçti

Uzmanlar, Paşinyan'ın 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti iki ülke arasındaki sembolik uzlaşma çabalarından stratejik yakınlaşmaya geçiş olarak değerlendiriyor.

Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecini sadece ikili ilişkileri onarma çabası olarak değil, aynı zamanda ülkenin jeopolitik yalnızlığını sona erdirme, ulaşım güzergâhlarını çeşitlendirme, Rusya'ya bağımlılığı azaltma ve Türk limanlarına erişim sağlama hedefinin bir parçası olarak görüyor. Söz konusu adımların Ermenistan'ın ekonomik ve lojistik açıdan Batı'ya yeniden yönlenmesini yardımcı olacağı belirtiliyor.

Türkiye açısından ise uzmanlar, bu sürecin Ankara'ya Güney Kafkasya'daki arabuluculuk rolünü pekiştirme fırsatı sunduğuna dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilişkilerde anlamlı ilerlemenin ancak Ermenistan'ın Azerbaycan ile bir barış anlaşmasına yaklaşmasıyla mümkün olabileceğini ifade ettiğine dikkat çeken uzmanlar, sürecin somut adımlara dönüşmesinin Bakü-Erivan hattındaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ GÜÇ DENGELERİNİ ETKİLİYOR

Söz konusu haberde Türkiye'nin bir yandan Azerbaycan'la ilişkilerini korurken diğer yandan Ermenistan'la yakınlaşma çabalarına destek vermesinin, Ankara'nın bölgesel barışın mimarı konumuna taşıdığına işaret ediyor.

Bu ikili yaklaşımın Türkiye'yi Güney Kafkasya'da şekillenecek olası bir barış mimarisinin merkezine yerleştirdiğini belirtilirken Ankara'nın hem bölgesel bütünleşmeye öncülük ettiğini hem de Azerbaycan'ın çıkarlarını gözettiğini ifade edildi.

Öte yandan, uzmanlara göre Ermenistan'ın Türkiye ile temas kurma kararının ülkenin Rusya ile bağlarını zayıflatma politikasının bir parçası olarak görülüyor. Ermenistan'ın ABD ve AB ile temasları artırması ve sınır güvenliğinde bağımsız hareket etme çabalarının ise Erivan'ın Moskova'ya mesafe koyma isteğinden kaynaklandığı vurgulanıyor.

BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİ TÜRKİYE'NİN ELİNE GEÇTİ

Uzmanlara göre Türkiye'nin bölgede artan etkisi, Rusya'yı daha yumuşak bir söylem geliştirmeye zorluyor.

Türkiye'nin Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesinde üstlendiği aktif rolün, bölgedeki güç dengelerini Ankara lehine şekillendirdiğini ifade eden uzmanlar, Moskova'nın bu durumda uzlaşmaya daha açık bir politika izlemek zorunda kaldığını söylüyor.

Zengezur Koridoru ve bölgesel barış süreci

Uzmanlara göre Paşinyan'ın Türkiye ziyareti, kısa süre önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara'ya yaptığı ziyaretle diplomatik bir senkronizasyon içerisinde gerçekleşti. Bu durumun, Türkiye'nin her iki ülke ile barış sürecini eş zamanlı olarak ilerletme niyetini gösterdiği belirtiliyor.

PAŞİNYAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ BATI'YA YÖNELME POLİTİKASININ ÖNEMLİ BİR ADIMI

Uzmanlar, Paşinyan'ın Türkiye ziyaretini Ermenistan'ın Batı'ya yönelme politikasının önemli bir adımı olarak görüyor.

Öte yandan haberde Ermenistan'ın Türkiye ile doğrudan temas kurarak çok yönlü bir dış politika izlemeyi hedeflediğine vurgu yapıldı. Erivan yönetiminin bu temasları ile köprü niteliğinde ittifaklar inşa ederek diplomatik etkinliğini artırmaya çalıştığının da özellikle altı çizildi.