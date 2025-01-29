Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yeni yönetimin Rusya'dan tazminat istediğine yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum." ifadesini kullandı.

Peskov, Rus heyetinin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmesiyle ilgili soruya, "Bu önemli bir temas. Çünkü Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurmak ve sürdürmek lazım. Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasına ilişkin Peskov, "Carlson herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne anlama geldiği belli değil." şeklinde konuştu.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik devam eden yaptırım baskısına yönelik de "Hem ABD hem de Avrupalılar, bu yasa dışı kısıtlamalarla enerji konusundaki ticaret anlaşmalarımıza engeller koymaya çalışıyor." dedi.

Sözcü Peskov, Rus hükümetinin yaptırımların etkisini hafifletmek için tedbirler aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BOGDANOV: SURİYE İLE GÖRÜŞME YAPICI VE OLUMLU GEÇTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Esad rejiminin düşmesinin ardından Şam'a gerçekleştirilen ilk ziyarette görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini ifade etti. Bogdanov, Suriye'deki yönetim değişikliğinin Moskova-Şam arasındaki ilişkinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus heyeti, temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti, Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katıldı.

"TARTUS VE HMEYMİM'DEKİ RUS ASKERİ TESİSLERİNİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov, dün gerçekleştirilen görüşmeyi Rus medyasına değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik" ifadelerini kullandı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık" dedi. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurguladı.

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"RUS ŞİRKETLERİ TARTUS LİMANI'NA YATIRIMI DEVAM ETTİRMEYE HAZIR"

Bogdanov, Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin Suriye'deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini aktardı. Bogdanov, Rusya'nın Tartus Limanı'nı işletmesine ilişkin sözleşmenin iptal edildiği yönündeki haberlere değinerek bunun "tamamen ticari" olduğunu ve büyük ihtimalle dostane bir şekilde çözülebileceğini belirtti. Bogdanov, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

İki ülkeyi ziyareti sonrası Ankara'da basın toplantısı düzenledi: Türkiye'den öğrenecek çok şey var

Terör örgütleri için yolun sonu

Suriye lideri Şara: Türkiye'den destek isteyebiliriz