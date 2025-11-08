İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tarihi ziyaret öncesi bir adım daha! ABD'den ''Ahmed Şara'' kararı
Dünya

Tarihi ziyaret öncesi bir adım daha! ABD'den ''Ahmed Şara'' kararı

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı küresel terörist yaptırım listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, bu kararın 'Suriye'nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj' anlamı taşıdığını belirtti. Şara, 10 Kasım'da ABD'de Trump'la bir araya gelecek.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 07:35 - Güncelleme:
Tarihi ziyaret öncesi bir adım daha! ABD'den ''Ahmed Şara'' kararı
ABONE OL

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)" listesinde "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer alan Şara'yı listeden çıkardığını bildirdi.

Pigott, bu kararın "Suriye'nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktaran Pigott, "Bu adımlar, Beşşar Esed'in ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek, kimyasal silahları ortadan kaldırmak, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pigott, ABD'nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti.

"COP30 Liderler Zirvesi"nde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara çağrı yaptı

ABD'den Suriye'ye yaptırım adımı

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.