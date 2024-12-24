Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tarihi Şam ziyareti, dünya basınında geniş yer buldu. Bakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'nın (Colani) birlikte içtiği kahveye dikkat çekildi.

Rus haber ajansı 1News, "Hakan Fidan, Şam'ın kuşbakışı güzel manzarasını sunan ve Esed rejimi tarafından 14 yıldır ziyaret edilmesi yasak olan Kasyun Dağı'nı ziyaret etti, Ahmed Şera ile kahve içti. Fidan, Ankara'nın yeni dönemde Suriye'ye destek vermeye kararlı olduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi.

Fidan'ın terörle mücadele vurgusunu ekranlara taşıyan Katar merkezli El Cezire kanalı, Fidan'ın "Bir sonraki aşamada Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasını umuyoruz" sözlerine yer verdi.

Fidan'ın Şam temasları Avrupa basınının da gündemindeydi.

France 24 kanalı, "Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da" sözleriyle görüşmeyi duyururken Alman Zeit gazetesi de Fidan'ın "Terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı. Yunan TV'si ERT, Fidan'ın terörle mücadele mesajını aktardı.

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