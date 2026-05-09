Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, 10-14 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek Belçika Ekonomik Misyonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Belçika ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin 188 yıl öncesine dayandığını, iki ülke arasında 1838'de diplomatik ilişkilerin kurulduğunu hatırlatan Tantekin, "Osmanlı dönemine uzanan, geçmişi derin, köklü ve sağlam bir ilişkiler manzumemiz var." dedi.

Belçika'nın Avrupa'nın genç devletlerinden biri olduğunu, ülkenin 2030 yılında 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirten Tantekin, Türkiye'nin bu 200 yıllık tarihin 188 yılının parçası olduğunu ifade etti.

Tantekin, Türkiye ve Belçika'nın aynı zamanda NATO çerçevesinde ittifak ilişkilerine de sahip olduğuna işaret ederek, "Yine Belçika'da 62 yıl öncesine uzanan bir Türk toplumun mevcudiyeti var. Sayıları 300 bini aşmış durumda." diye konuştu.

Belçika'nın çok farklı şehirlerinde, ülkenin siyasetine, ekonomisine, günlük toplumsal hayatına katkıda bulunan güçlü bir Türk toplumunun siyasi, ekonomik ve beşeri olarak hep bir köprü vazifesi gördüğünü anlatan Tantekin, bu durumdan hem Türkiye hem de Belçika'nın istifade ettiğini dile getirdi.

Tantekin, "Dolayısıyla ilişkilerimiz köklü, eski ve sağlam." vurgusu yaptı.

- "MİSYON YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK"

Dünyanın yeni bir dönemden geçtiğine, yeni sınamalarla birlikte çok büyük yeni fırsatların da bulunduğuna dikkati çeken Tantekin, şunları kaydetti:



"Belçika da bu ekonomik misyon ziyaretine karar verirken sanıyorum bu vizyon ve bu stratejik anlayışla bu kararı verdi. Bu yeni dönemde Avrupa Birliği'nin (AB), NATO'nun kurucu üyesi Belçika da, AB'nin aday ülkesi, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye arasındaki ilişkileri stratejik bir anlayışla, ileriye dönük bir anlayışla, yarının jeopolitik dengelerini, siyasi ekonomik ilişkilerini yeniden tanımlayacak bir anlayışla nasıl gözden geçirebiliriz diye meselelere bakıyor. O yüzden 14 yıl sonra yeni bir ekonomik misyon ziyaretini, farklı koşullar ve ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacak diye düşünmemiz mümkün."

- "SAVUNMA SANAYİ BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Belçika'nın bir ekonomik misyon geleneği bulunduğunu, ülkenin her sene 2 devlet ziyaretinin yanı sıra 2 de ekonomik misyon düzenlendiğini aktaran Tantekin, ziyaretlerin çok önceden planlandığını ve uzun süren hazırlıkların ardından gerçekleştiğini dile getirdi.

Tanketin, Belçikalıların ekonomik misyon ziyaretlerini esasen bir sürecin sonu değil, ekonomik, siyasi ilişkiler ve diyaloğun kuvvetlendirildiği bir "başlangıcın miladı" olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'ye 10 -14 Mayıs'ta yapılacak ziyaretin ilk kez Kraliçe Mathilde başkanlığında olacağını aktaran Tantekin, ziyaretin bu nedenle "Kraliyet ekonomik misyon" kimliği kazanmış durumda olduğuna işaret etti.

Misyonun çok geniş katılımlı olacağının da altını çizen Tantekin, misyona federal bakanlar, bölgesel başbakanlar ve bölgesel bakanların da katılacağını bildirdi.

Tantekin, heyetin Kraliçe Başkanlığı'nda 10 Mayıs sabahı Türk Hava Yollarının ilk uçağıyla İstanbul'a hareket edeceği, İstanbul'a vardıktan sonra da ilk saha ziyaretlerinden birinin Baykar'a yapılacağı bilgisini verdi.

Ziyaretin ilk günden bir savunma sanayi vurgusuyla başlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Tantekin, savunma sanayi boyutunun daha sonra İstanbul ve Ankara'da çok sayıda saha ziyareti ve yine Ankara'da bir savunma sanayi günü düzenlenmesiyle devam edeceğini anlattı.

Büyükelçi Tantekin, "Savunma sanayi boyutu çok önemli olacak." dedi.

Heyette 215'e yakın kurum, kuruluş ve firmadan yaklaşık 430 kişi bulunduğunu aktaran Tantekin, "Bu bahsettiğimiz odak sektörlerinin tamamından büyük firmaların, büyük aktörlerin başkan düzeyinde, karar alıcı düzeyinde, yönetici düzeyinde temsilcileri var." diye konuştu.

Aynı zamanda misyona Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve dış ticaret sorumluluğu da bulunan Savunma Bakanı Theo Francken'ın katılacağını belirten Tantekin, misyonda Belçika'nın federal yapısı içinden çok geniş bir yelpazede katılım sağlanacağını kaydetti.

- "BELÇİKA TÜM KURUMSAL, ÖZEL SEKTÖR VE EKONOMİK AĞIRLIĞIYLA ZİYARETİN İÇİNDE OLACAK"

Tanketin, "Belçika, gerçekten bütün kurumsal yapısıyla, bütün özel sektör yapısıyla ve bütün ekonomik ağırlığıyla bu ziyaretin içinde olacak." vurgusunu yaptı.

Belçika'nın büyük bir dış ticaret ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğinin ve toplam dış ticaretinin 1 trilyonu aştığının altını çizen Tantekin, açık ekonomilerden biri olan Belçika'nın aynı zamanda Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Anvers Limanı'na da ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Türkiye'nin ise bağlantısallık anlamında çok kilit bir noktada olduğunu dile getiren Tantekin, "Uzun zamandır savunduğumuz bağlantısallık projelerinin değerinin daha da iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla 2 ekonomi, 2 ülke arasında, büyük resme baktığımız zaman AB'den çok daha geniş bir coğrafyaya uzanan bir tamamlayıcılık söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

- "EKONOMİK MİSYONDAN BEKLENTİLERİMİZ KARŞILIKLI OLARAK YÜKSEK"

Büyükelçi Tantekin, "Ekonomik misyondan beklentilerimiz karşılıklı olarak yüksek." dedi.

Misyon çerçevesinde bir dizi odak sektörünün belirlendiğini ifade eden Tantekin, odak sektörlerini, enerji, savunma, uzay sanayi, havacılık sektörü, yaşam bilimleri, bağlantısallık ve lojistik konular olarak sıraladı.

Tantekin, yarının ekonomisi ve siyasi-jeopolitik gelişmelerini tanımlayacak bütün alanların odak sektörü olarak belirlenmesinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin misyona ilişkin 3 önceliği olduğunu ifade eden Tantekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birincisi tabii ki karşılıklı ticareti, ekonomik ilişkileri ileriye taşımak. İkincisi, Türkiye ile Belçika ortak üçüncü ülkelere, diğer bölgelere nasıl erişebiliriz, nasıl yeni işbirlikleri, ortaklıklar yapabiliriz. Bunu düşünmek, tartışmak, burada bir güç birliği nasıl sağlanır, onu planlamak. Üçüncüsü de büyük resme bakmak. Gümrük Birliği güncellenmesi, entegre, lojistik, ekonomik, değer zincirleri. Neticede Brüksel, AB kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan bir kent. Türkiye de AB'ye aday ülke statüsünde ve ittifakın çok önemli bir üyesi. Dolayısıyla AB ile NATO ile bu büyük resimli halde ilişkilerimizi nasıl tanımlayabiliriz, onun için de önemli bir siyasi fırsat olacak diye düşünüyorum."

- "EKONOMİK MİSYON İKİLİ DÜZEYDE EN ÖNEMLİ FAALİYETLERDEN BİRİ"

Büyükelçi Tantekin, Türkiye'nin bu yıl uluslararası nitelikli üst düzey toplantılara ev sahipliği yapacağını anımsatarak, "Takvimde de bir tamamlayıcılık var. Mayıs ayında birkaç gün içerisinde ekonomik misyona ev sahipliği yapacağız. Daha sonra temmuzda NATO Zirvesi'nde ev sahipliği yapıyoruz. COP 31 de yine Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek." diye konuştu.

Dolayısıyla bu yıl 3 farklı vesileyle, 3 farklı uluslararası faaliyet sırasında diğer ülkelerle beraber üst düzey Belçikalı heyetleri de Türkiye'de ağırlayacaklarını bildiren Tantekin, "Ama ekonomik misyon, bunların arasında ikili boyut taşıyan ve 14 yıl sonra gerçekleştirildiği için de bizim bakımımızdan ikili düzeyde en önem taşıyanlarından biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.