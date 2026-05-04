  • Tarihi ziyaretten ortak restorasyon çıktı: Ani Köprüsü için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yılmaz ve Paşinyan'ın himayelerinde, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan tarafından iki ülkenin sınırında bulunan Ani Köprüsü'nün restorasyon uygulamasının yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut işbirliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

  • Ani Köprüsü Restorasyonu
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan

