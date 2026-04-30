İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1914
  • EURO
    52,9469
  • ALTIN
    6714.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  ''Tarihin dönüm noktası'' olarak nitelendiriliyor! Pakistan ve Çin ortak üretiyor
''Tarihin dönüm noktası'' olarak nitelendiriliyor! Pakistan ve Çin ortak üretiyor

Pakistan'ın, Çin ile ortak üretilen 8 Hangor sınıfı denizaltının ilkini denize indirdiği bildirildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Çin'in liman kenti Sanya'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Naveed Ashraf'ın aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılımıyla denizaltı indirme töreni düzenlendi.

TARİHİN DÖNÜM NOKTASI

Çin ile ortak üretilmesi planlanan Hangor sınıfı 8 denizaltının ilkinin denize indirilmesinin ardından Zerdari, yaptığı açıklamada, bu adımı "tarihi dönüm noktası" şeklinde niteledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf da yaptığı açıklamada, kritik deniz geçitlerindeki aksaklıkların küresel ticaret ve enerji güvenliğini tehdit ettiğini, bunun gelişmiş donanma ihtiyacını artırdığını belirtti.

SİLAH VE HAVADAN BAĞIMSIZ TAHRİK SİSTEMLERİ

Ashraf, Hangor sınıfı denizaltıların gelişmiş sensör, silah ve havadan bağımsız tahrik sistemleriyle donatıldığını ifade etti.

Çin'in Tip 039A denizaltısının tasarımı temelinde oluşturulan Hangor tipi denizaltının 38 kişilik mürettebat taşıyabildiği ve gemi savar füze ile donatıldığı tahmin ediliyor.

  • Hangor sınıfı denizaltı
  • Pakistan Çin işbirliği
  • denizaltı üretimi

ÖNERİLEN VİDEO

Kiralık sosyal konut projesi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.