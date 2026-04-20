İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8664
  • EURO
    52,9591
  • ALTIN
    6935.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tarihin en pahalı hatırası! Titanik'in can yeleğine dudak uçuklatan rakam
Tarihin en pahalı hatırası! Titanik'in can yeleğine dudak uçuklatan rakam

Titanic faciasından kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, açık artırmada 900 bin doların üzerinde fiyata alıcı buldu.

20 Nisan 2026 Pazartesi 09:44
ABONE OL

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, RMS Titanic gemisinden kurtulan bir yolcuya ait can yeleği yaklaşık 906 bin dolara alıcı buldu.

Can yeleğinin, gemiden filika ile kurtulan birinci sınıf yolcu Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı ve onunla aynı filikadaki kişiler tarafından imzalandığı belirtildi.

Satışta ayrıca Titanik'in filikalarından birine ait koltuk minderinin de yaklaşık 527 bin dolara satıldığı aktarıldı.

Müzayedeci Andrew Aldridge, "Bu rekor kıran fiyatlar, Titanik hikayesine duyulan ilginin hala devam ettiğini ve hikayeleri ölümsüzleşen yolcular ile mürettebata duyulan saygıyı gösteriyor." dedi.

Titanik'e ait hatıra eşyası için ödenen en yüksek tutarın, 2024'te yapılan müzayedede 700 kazazedeyi kurtaran RMS Carpathia gemisinin kaptanına hediye edilen altın cep saati olduğu biliniyor. Söz konusu saate yaklaşık 2 milyon dolar ödenmişti.

ABD'nin New York kentine gitmek üzere, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan gemi, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batmıştı.

"Dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak" kayıtlara geçen ve enkazı 1985'te bulunan Titanik, 269 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe ve 52 bin 310 ton ağırlığa sahipti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.