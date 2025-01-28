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Dünya

Tarihindeki en ileri noktaya getirildi! 'Kıyamet Saati' güncellendi

ABD'de bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947'de oluşturduğu sembolik 'Kıyamet Saati', gece yarısına 100 saniyeden 89 saniye kalaya ayarlandı.

AA28 Ocak 2025 Salı 23:38 - Güncelleme:
Tarihindeki en ileri noktaya getirildi! 'Kıyamet Saati' güncellendi
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ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, başkentteki ABD Barış Enstitüsündeki basın toplantısında, Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 89 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

Kurulun başkanı Daniel Holz, Kıyamet Saati'nde ayarlama yaparken iklim değişikliği, nükleer silahların yayılması, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, pandemi tehdidi ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması gibi ayarlamayı etkileyen tehditleri sıraladı.

Holz, son iki yıldır gece yarısına 90 saniye kala duran Kıyamet Saati için, "Bu felaketin eşiğinde yapmak istemediğiniz tek şey bir adım ileri gitmektir." dedi.

"KORKUTUCU" OLARAK NİTELEDİ

Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar geliştirmek için işbirliği yapmaları konusundaki endişelerini dile getiren Holz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta nükleer silah kullanmaktan bahsetmesini de "korkutucu" olarak niteledi.

ABD'nin Japonya'ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947'de Chicago Üniversitesindeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

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