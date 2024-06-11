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Dünya

''Tarihsel zulüm'' olarak nitelendirildi! Afrika'nın BMGK'ye üyeliğine ilişkin bir eylem planı geliştirildi

Afrika Birliği Komitesi, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine ilişkin 'tarihsel zulüm' olarak tanımladığı durumu ortadan kaldırmak için bir eylem planı geliştirildiğini duyurdu.

AA11 Haziran 2024 Salı 07:09 - Güncelleme:
''Tarihsel zulüm'' olarak nitelendirildi! Afrika'nın BMGK'ye üyeliğine ilişkin bir eylem planı geliştirildi
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BMGK reformuyla ilgilenen Afrika Birliği Komitesinin, BM Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin Cezayir'de düzenlediği 11'inci bakanlar düzeyindeki toplantısı sona erdi.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf,, Afrika kıtasının BMGK üyeliğine ilişkin "tarihi zulüm" olarak nitelendirdiği durumu ortadan kaldırmak için beş maddelik bir eylem planı geliştirildiğini kaydetti.

Attaf, eylem planının ilk maddesinin, birliğin bazı üyelerini birliğin ortak algısıyla bağdaşmayan başka yollara çekme girişimlerine karşı, Afrika saflarının birliğini koruyarak iç cepheyi güçlendirmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Bakan Attaf, ikinci maddenin, Afrika'nın tutumuna ve taleplerine daha fazla odaklanarak, uluslararası organizasyonun çatısı altında gerçekleşen hükümet müzakerelerine komitenin katılımını yoğunlaştırmayı, üçüncü maddenin de uluslararası destek tabanını Afrika'nın ortak tutumu lehine genişletmek için ülkeler, gruplar ve bloklar da dahil olmak üzere çeşitli aktörlerle iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesini öngördüğünü aktardı.

Attaf, dördüncü maddenin, Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde adil ve eşitlikçi bir şekilde temsil edilmesiyle ilgili Afrika'nın taleplerinin yerine getirilmesine yönelik yeni atılımlar ve ek kazanımlar elde etmek amacıyla Komite'nin uluslararası yükümlülüklere fiili katılımını sağlamayı hadeflediğini dile getirdi.

Bakan Attaf, beşinci maddenin de Sierra Leone'nin gelecek ağustos ayında devralacağı Afrika Birliği Komisyonu başkanlığı döneminde bu konuda üst düzey bir müzakere oturumu düzenlemek üzere başlattığı girişim bağlamında Afrika'nın reform dosyasına ilişkin taleplerini Güvenlik Konseyi masasına sunma girişimiyle ilgili olduğunu aktardı.

Afrika Birliği tarafından 2005'te kurulan komitede Cezayir, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Kenya, Libya, Namibya, Uganda, Sierra Leone, Senegal ve Zambiya olmak üzere 10 Afrika ülkesi yer alıyor.

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