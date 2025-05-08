Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

#SONDAKİKA Beyaz duman yükseldi! Yeni Papa seçildi



Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.https://t.co/7894jegDMO pic.twitter.com/6tAh55qU3j — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 8, 2025

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Fransız ve İspanyol kökenli ebeveynlerin çocuğu olarak Chicago'da dünyaya gelen Prevost, 40 yılını Peru'da geçirdi ve burada piskoposluk yaptı.

Yeni papa dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti tarafından, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edildi.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

VATİKAN SEÇİMLERİ TRUMP'IN YAKIN TAKİBİNDEYDİ

Vatikan seçimlerini yakından takip eden ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendini "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğrafı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.