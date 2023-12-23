İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tartışmalı kısmın 11,88 kilometresi için daha anlaşma sağlandı
Dünya

Tartışmalı kısmın 11,88 kilometresi için daha anlaşma sağlandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı 11,88 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Tartışmalı kısmın 11,88 kilometresi için daha anlaşma sağlandı
ABONE OL

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 17-23 Aralık'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 11,88 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Taraflar, gelecek hafta Kırgızistan'da bir araya gelecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

Çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının yaklaşık 240 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.