İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,931
  • EURO
    31,3047
  • ALTIN
    1894.24
  • BIST100
    8101.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tartışmalı kısmın 24 kilometresini daha belirlediler
Dünya

Tartışmalı kısmın 24 kilometresini daha belirlediler

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı yaklaşık 24 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

AA5 Aralık 2023 Salı 10:39 - Güncelleme:
Tartışmalı kısmın 24 kilometresini daha belirlediler
ABONE OL

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 29 Kasım-4 Aralık'ta Tacikistan'ın Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 24,01 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresinde tartışma yaşanıyordu.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu. 14 Eylül 2022'deki son çatışmada, iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sınır anlaşmazlığını çözmek için oluşturulan Kırgız-Tacik çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının 163 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.