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Dünya

Tartışmalı sularda kriz! Filipinler, iki gemisine Çin gemilerinin çarptığını duyurdu

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir gemi ile bir 'milis gemisinin', Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile orduya ait ikmal gemisine çarptığını bildirdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Tartışmalı sularda kriz! Filipinler, iki gemisine Çin gemilerinin çarptığını duyurdu
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Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) tarafından yapılan açıklamada, çarpışmaların, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda yaşandığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliğine ait gemi ile "milis gemisinin", Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile ikmal gemisine çarptığı belirtilen açıklamada, çarpışmaların "Manila'nın egemenliğinin ihlali" olduğu kaydedildi.

Çarpışmaların "şiddetle" kınandığı açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik gemisinin "tehlikeli, sorumsuz ve yasa dışı" eyleminin, "mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığı" ifade edildi.

ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Carlson da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in söz konusu eylemlerini "kınadığını" belirtti.

Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos'ta, bölgeye yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, ülkeleri karşı karşıya getirmişti.

Filipinler, 4 Ekim'de, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin engellemelerine rağmen ve bu gemiler tarafından oluşturulan ablukayı aşarak bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığını duyurmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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