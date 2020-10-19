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Dünya

Tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti

Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 08:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 08:31
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Kyodo ajansının haberine göre, geçen ay başbakanlıktan istifa eden Abe, sonbahar festivali kapsamında Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına uğradı.

Japonya'da başbakanlar, bahar ve güz festivalleri ile Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos’un yıl dönümlerinde tapınağa törensel hediyeler sunuyor.

Festival kapsamında Başbakan Suga Yoşihide de hafta sonu tapınağa törensel ¨Masakaki¨ çiçeği bağışlamıştı.

Tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

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