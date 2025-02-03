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Dünya

Tartus bilmecesi sürüyor! Rusya'dan Suriye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye tarafıyla Rusya'ya ait Tartus üssünün akıbetine dair diyaloğu sürdüreceklerini belirterek, 'İstişare edilecek çok konu var.' dedi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
Tartus bilmecesi sürüyor! Rusya'dan Suriye açıklaması
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Suriye'de Rusya'ya ait Tartus üssünün akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rus heyetinin geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Görüşmelerde, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. İstişare edilecek çok konu var. Tartus'taki Rus üssünün akıbeti dahil tüm konularda diyaloğu sürdüreceğiz." diye konuştu.

Peskov, Kursk bölgesinin Suca kentindeki bir yatılı okula füzeli saldırı düzenlenmesinin "korkunç provokasyon" olduğunu belirtti.

- "ABD İLE TEMASLAR KONUSUNDA GELİŞME YOK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya ve Ukrayna ile temaslar planladıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun ABD tarafından planlandığına işaret ederek, "Bizim de planlama sürecimiz var. Temaslar konusunda yeni bir gelişme yok." dedi.

Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna'da başkanlık seçiminin yapılmasından yana oldukları yönündeki açıklamasını "önemli bir fikir" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'daki yasalara göre Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görevinin sona erdiğini savunan Peskov, "Şimdilik Ukrayna Devlet Başkanının müzakere etme için hakkı olmadığı gerçeğinden hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamaya dair ise "Özel servisler, çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda herhangi bir yorum yapmamız mümkün gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı bugün ziyaret edeceğini ve Hamas temsilcileriyle görüşme planı olmadığını paylaştı.

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