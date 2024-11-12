İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3732
  • EURO
    36,5003
  • ALTIN
    2874.51
  • BIST100
    9226.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tasarı kabul edildi: Rusya'da ''çocuksuzluk'' propagandasına yasak
Dünya

Tasarı kabul edildi: Rusya'da ''çocuksuzluk'' propagandasına yasak

Rusya'da çocuksuzluk propagandası yapmayı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 16:52 - Güncelleme:
Tasarı kabul edildi: Rusya'da ''çocuksuzluk'' propagandasına yasak
ABONE OL

Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı.

Buna göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilecek ve bunlara ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Söz konusu yasanın, geleneksel aile değerlerinin korunması amacıyla kabul edildiği belirtildi.

  • çocuksuzluk yasağı
  • Rusya
  • propaganda yasağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.