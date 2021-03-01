Taşlaşan şehir Pompei'de keşfedildi! 'Kendi döneminin Lamborghini'si'

star.com.tr 01 Mart 2021 Pazartesi 10:53 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:53

Araştırmacılar, İtalya'nın Campania bölgesindeki Napoli'ye bağlı antik kent Pompei'de, ilginç bir keşfe imza attı.

Arkeologlara göre, 'olağanüstü' keşif, Roma döneminden kalma bir spor otomobili keşfetmeyle eşdeğer.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Profesöt Eric Poehler keşifle ilgili, "Daha önce bulduğumuz araçların çoğu, çocukları futbola götürmek için standart araçlar gibiydi. Bu kendi dönemi için bir Lamborghini. Süslü, gösterişli bir araba.' ifadelerini kullandı.

Araba, lüks metal kol ve sırtlıklara sahip dört demir tekerleğe ve iki kişilik rahat bir koltuğa sahip. Tamamı demir bileşenlerle süslenmiş satirler, nimfler ve aşk tanrılarından oluşan bronz süslemelerle süslenmiş.

Araba, hem yaklaşık 2000 yıl önce Pompei'yi toprağa gömen Vezüv Yanardağı'nın patlamasından hem de sonraki yüzyıllardaki patlamalarda koruyan bir revakta (portiko) saklandığı için, bugüne kadar zarar görmede gelmeyi başarmış.

Uzmanlara göre ilk patlama sırasında, revakın duvarları ve tavanı çöktü ve içerisi volkanik külle doldu.

Yüzyıllar boyunca, yağmacılar ve mezar soyguncuları, Napoli'nin 23 km (14 mil) güneydoğusundaki bölgede tünel kazdılar, ancak bir şekilde 'spor arabanın' saklandığı bölgeyi kazmadılar.

7 Ocak'ta keşfedildiğinden beri arkeologlar, uzun süredir kayıp olan Lambo'yu ortaya çıkarmak için Unesco Dünya Mirası Sitesinde haftalarca süren titiz bir çalışma yürüttüler.

Pompei ekibi, arabayı zarar vermeden kurtaRmak için özel teknikler kullandı.

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