star.com.tr 08 Haziran 2020 Pazartesi 09:05 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 09:07

Yaklaşık iki bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında volkanik kül katmanlarının altına gömülen antik Roma kenti Pompeii'de, uzun zamandır devam eden ve imparatorluğun vatandaşlarının yaşamları, gelenekleri hakkında bilgi veren bir dizi ilginç arkeolojik keşif yapıldı.

Son olarak bulunan 'köpek' tasviri mozaik, Arkeolog Bethany Hughes'a milyonlarca modern kapı paspası için ilham kaynağı oldu.

'DİKKAT KÖPEK!' MOZAİĞİ

Daily Express'te yer alan haberde, Kanal 5 yayımlanan "Pompeii'nin En Büyük Hazinelerinin Sırları"nın sunucusu arkeolog ve Bethany Hughes, yeni bir keşfi ele aldı.

Keşfedilen mozaikte bir köpek tasviri altında ise "Cave Canem" (Dikkat köpek) yazan bir uyarı yer alıyor.

Hughes, mozaiğin modern 'köpek uyarıları' ve paspaslara ilham kaynağını olduğunu belirterek, yapılışndaki 'mozaik sanatına' dikkat çekti.

Arkeologa göre, bu mozaiğin yapımı, işini çok iyi bilen ustalardan oluşan bir ekip tarafından yapılsa bile, bir hafta sürebilir.

Mozaiğe bakınca, yüzlerce minik taş küpünden oluştuğunun görüldüğünü belirten Hughes, "Sanatçının bu vahşi hayvanı nasıl ağzını oluşturmak için, küçük kırmızı taş parçaları nasıl kullandığına bakın. Bu kesinlikle bir süs, kucak köpeği değil. Bu, gözleri odaklanmış ve dişleri bükülmüş, gerçekten korkutucu... Davetsiz girecek herkesin icabına bakabilecek bir köpek.' diyor.

Hughes ayrıca, Pompeii'nin çok sayıda suçun merkezi olduğu ve çoğu zaman insanların gece dışarı çıkmadığı bir yer olduğunu da ekledi.

ROMA'YI MODERN HAYAL EDEBİLİRSİNİZ AMA...

Arkeolog Hughes, söz konusu toplumun suç dolu bir olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü...

"Sanırım Roma İmparatorluğu'nun her zaman gelişmiş ve aşırı medenileşmiş olduğunu hayal ediyoruz.... Aslında gerçek bir sokak suçu sorunu vardı ve neredeyse hiç güvenlik gücü yoktu.'

Araştırmacılara göre, bu mozikte daha çok, böyle bir toplumda 'koruma köpeklerinin' kimliği ön plana çıkıyor.

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