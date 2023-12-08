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Dünya

Tatar: AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmesi gerek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs Adası'nda iki devletli çözümü 'kabul etmesi gerektiğini' belirtti. Tatar, KKTC'nin, yalnızca Türkiye'nin askeri varlığıyla 'güvende hissettiğini' belirterek 'Yalnızca Türkiye'ye güveniyorum.' açıklamasında bulundu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 22:12 - Güncelleme:
Tatar: AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmesi gerek
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Tatar, ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya konuştu.

Ersin Tatar, Kıbrıs'ta "federal birleşmeye odaklanmış diplomasi döngüsüyle konuyu gözden kaçırdığını" ifade ettiği AB'nin Ada'da iki devletli çözümü "kabul etmesi gerektiğini" vurguladı.

AB'nin "aynı şeyi yapmaya devam ettiğini ve hiçbir şeyin değişmediğini" belirten Tatar, "Federal uzlaşma planları 50 yıldır tartışıldı, hiçbir yere ulaşılmadı. Birleşmiş Milletler (BM) bunu biliyor, Avrupalılar bunu biliyor ve her altı ayda bir aynı şeyi gündeme getiriyorlar; Kıbrıs'ta federal temelde uzlaşmanın tartışılması için masaya oturmak gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Tatar, "Nasıl bize bu kadar saygısızlık yapabilir ve ilerlemenin tek yolunun federal uzlaşma olduğuna ısrar etmeye devam edebilirsiniz? (AB) Biraz daha orta noktada olmalılar." ifadesini kullandı.

AB ve BM'nin bu yönde ifadelerinin, "tarafsızlıklarına gölge düşürdüğünü" kaydeden Tatar, "Onların daha tarafsız olmasını bekliyoruz, fakat değiller ve bu bizi üzüyor." diye konuştu.

Tatar, "Biz burada (Kıbrıs'ta) yaşıyoruz, sorunu biliyoruz, birbirimizle yüzleşiyoruz ve gelecekte herhangi bir çözümün adil, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bu yüzden, yolu açmak ve ileri giden yolu yapmak bize bağlı." dedi.

"Orası bizim anavatanımız" dediği Türkiye'den ayrılamayacaklarını vurgulayan Tatar, KKTC'nin, yalnızca Türkiye'nin askeri varlığıyla "güvende hissettiğini" belirterek "Yalnızca Türkiye'ye güveniyorum." açıklamasında bulundu.

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