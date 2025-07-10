KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile röportaj yapan Panayotou'nun başı vatandaşları ile dertte. Çok sayıda üst düzey isimle ve siyasetçiyle sık sık röportaj yapan Panayotou'nun Tatar ile yaptığı röportaj Rum Kesimi'nde büyük tepki topladı. Tüm baskılara rağmen yaklaşık 100 dakikalık röportajı montajsız bir şekilde paylaştığını ifade eden Panayotou, Rumlar tarafından ihanetle suçlandı.

Yunan basınına konuşan Panayotou, röportajın amacının Avrupa Parlamentosu'ndaki gelişmeleri halka anlatmak ve Kıbrıslı Türklerin düşüncelerine de yer vererek siyasi farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Gazetecilerin bu görevi yeterince yerine getirmediğini savunarak, "Keşke zaten halk bilseydi de ben yapmasaydım" dedi.

Panayotou, kendisi gibi nişanlısının da röportaj yüzünden tehdit aldığını ifade etti.

"TEPKİLER UMURUMDA DEĞİL"

Aldığı tepkilere ilişkin Panayiotou, "Kıbrıs'ta neredeyse herkes bana laf söyledi. Ama umurumda değil. Destekçileri hayal kırıklığına uğrattıysam da üzgün değilim" dedi.