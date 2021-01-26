Tatar'dan, Guterres'e 'Kıbrıs' mesajı

AA 26 Ocak 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:12

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, dün akşam saat 21.15'te video konferans aracılığıyla Guterres ile yaklaşık yarım saatlik görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmenin yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydeden Doğruyol, Tatar'ın Kıbrıs'taki iki tarafın eşit statüsünün, kabul edilmiş tarihsel bir gerçek olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Rumların oluşturduğu 1960 ortaklık devletinin, 1963'te Rumların anayasal ortaklığı işgal etmesiyle sona erdiğini ve bunun neticesinde Ada'da yasama, yürütme ve yargı organları olan iki ayrı yönetimin ortaya çıktığını vurguladığını aktardı.

Doğruyol, "30 Temmuz 1974'te Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Cenevre'de gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs'ta iki otonom yönetimin mevcut olduğunun teyit edildiğini belirten Cumhurbaşkanımız, Ada'daki iki devletin sınırları içinde, kamu düzenini sağlamak ve halklarının hayat kalitesini iyileştirmek için yaklaşık yarım asırdır icraatlarda bulunduklarını, bunların geri alınabilecek icraatlar olmadığını ve bu gerçeklik ışığında, Kıbrıs'ta olası bir uzlaşının mevcut iki devlet ve egemen eşitliği zemininde olması gerektiğini ifade etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, 1968'de Beyrut'ta başlayan ve yarım asrı aşkın süredir devam eden federal çözüm zeminindeki Kıbrıs müzakerelerinin, Rumların Ada üzerindeki güç, yönetim ve refahı Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı reddeden uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını kaydettiğini ifade etti.

Tatar'ın bu süre zarfında Kıbrıslı Türklerin insanlık dışı izolasyona maruz kaldığının ve bunun sürdürülemez olduğunu yinelediğinin altını çizen Doğruyol, "Cumhurbaşkanımız, günümüz gerçeklikleri ve Rum tarafının değişmeyen hakimiyetçi zihniyeti karşısında Kıbrıs’ta, yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğunu, bunun da adil gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin işbirliği temelinde olması gerektiğini ifade etti." açıklamasında bulundu.

- "Guterres, 5+BM formatındaki gayri resmi toplantının New York'ta yapılmasını tercih ediyor"

Sözcü Doğruyol, Genel Sekreter Guterres'in açıklamalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmede Kıbrıs Türk tarafının tutumunun ve isteklerinin farkında olduğunu, bu tutumumuzu gayrı resmi 5+BM toplatısında açıklayabileceğimizi belirterek, bu toplantıda, resmi müzakereleri mümkün kılacak ortak bir zemin konusunda tarafların uzlaşıya varması yönündeki beklentisini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 5 + BM formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih ettiğini, fakat yer, zaman ve ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19 )ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere bağlı olarak netleşeceğini kaydederek, konuya ilişkin gelişmeler ışığında taraflara bilgi verileceğini belirtti."

BM öncülüğünde, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar ile garantör devletlerin de yer aldığı 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayrı resmi konferansın kısa bir süre sonra gerçekleşmesi bekleniyor.