  • Tatbikatta kaybolmuşlardı... ABD askerinin cansız bedenine ulaşıldı
Tatbikatta kaybolmuşlardı... ABD askerinin cansız bedenine ulaşıldı

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, Afrika Aslanı 2026 tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden Teğmen Kendrick Lamont Key Jr'ın cansız bedenine ortak arama çalışmaları sonucunda ulaşıldığını açıkladı. Diğer kayıp asker için arama kurtarma operasyonları devam ediyor.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 00:12
Fas'ta 41 ülkenin katılımıyla düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatı, kayıp 2 ABD askeriyle ilgili acı bir gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık 8 gündür süren yoğun arama çalışmaları sonucunda askerlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Fas ve ABD'ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak operasyonuyla cesedi bulunan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu belirlendi.

TEĞMEN KEY'İN CESEDİ ORTAK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Fas ordusu, "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığını, diğer asker için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gün önce tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD'ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

CESET GULMİM'DEKİ ASKERİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin askeri helikopterle ülkenin orta kesimindeki Gulmim kentinde bulunan Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği, ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin 2 Mayıs'ta Fas'ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

Fas ile ABD'nin ortaklaşa düzenlediği ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan'da başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti.

