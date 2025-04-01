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Dünya

Tatbikatta zırhlı araç bataklığa saplandı! 3 ABD askeri öldü

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, Litvanya'da zırhlı kurtarma aracının bataklığa saplanması sonucu kayıp 4 askerden 3'ünün ölü bulunduğunu duyurdu.

AA1 Nisan 2025 Salı 10:02 - Güncelleme:
Tatbikatta zırhlı araç bataklığa saplandı! 3 ABD askeri öldü
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ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bataklıktan çıkarılan araçta 3 askerin ölü bulunduğu, kayıp dördüncü asker içinse arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD, Litvanya ve Polonya güçlerinin yanı sıra ABD Donanması dalgıçlarının katıldığı çok uluslu bir arama çalışması sonucunda, 63 tonluk askeri aracın bulunduğu yerden çıkarıldığı kaydedildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Litvanyalı personelle ortak arama operasyonlarının devam ettiği ve NATO'nun da çalışmalara katkıda bulunduğu belirtilirken, 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Christopher Norrie, "Arama herkes evine dönene kadar bitmeyecek." ifadesini kullandı.

3. Piyade Tümeninin 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibinde görevli askerlerin 25 Mart'ta hareketsiz bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolduğu, M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu açıklanmıştı.

ABD kuvvetleri, Litvanya'da NATO müttefikleriyle düzenli olarak ortak eğitim tatbikatlarına katılıyor.

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