TATSO'nun yeni yönetimi belli oldu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen Genel Kurula Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Bir dönem daha 3 yıllığına TATSO Başkanı seçilen Rolf Königs, yeni yönetime kendisine gösterdikleri güven için teşekkür etti.

TATSO'nun yeni yönetimine Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da tüm delegelerin oyunu alarak girdi.

2013 yılında ilk kez TATSO Başkanlığına seçilen Königs, AUNDE Grubunun Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Borrusia Mönchengladbach Futbol Kulübünün de Başkanı olarak görev yapıyor.

TATSO'nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:



"Rolf Königs, Mehmet Eskiyapan, Volker Treier, Dietrich Eickhoff, Jörg Howe, Alexander Winkler, Süreyya İnal, Gürcan Karakaş, Bahattin Kaya, Salih Taşdirek".