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Dünya

Tavanda gezen uzaylı benzeri yaratığı görünce şaştı kaldı

Bu tuhaf yaratık , tavanda sürünerek görüldükten sonra Endonezya'daki bir evde şaşkına neden oldu.

star.com.tr30 Mart 2020 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:59
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Endonezya'nın Bali adasında yaşayan Hari Toae evinin tavanında yürüyen ve bildiği hayvanlara benzemeyen bu ilginç yaratıkla karşılaştı.

İki kanadı, dört farklı uzunlukta dokungacı bulunan yaratık, bacakları ile tavana tutunarak baş aşağı hareket ediyormuş gibi görünüyordu.

Hari, yaratığın o gece yağmurlu olduğu için kalacak güvenli bir yer aradığını söyledi.

Hari evinde karşılaştığı bu tuhaf manzara ile ilgili, 'Evimde kalmasına izin vereceğim, ama sadece bu gece için. Konuklarımı korkutmasını istemiyorum.' dedi.

Yaratığın ne olduğunu tespit edemediğini söyleyen Hari, bunun bir uzaylıya benzediğini söyledi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı ve birçok yayın kuruluşu haber olarak yer verdi.

star.com.tr

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