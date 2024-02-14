İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7444
  • EURO
    32,9147
  • ALTIN
    1964.38
  • BIST100
    8979.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artış gösterdi
Dünya

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artış gösterdi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 200 bin 333 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 6,3 artışla 1 milyar 855 milyon 505 bin adede çıktı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artış gösterdi
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta 200 bin 333 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti ve üretim yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye'de aralıkta 1 milyar 855 milyon 505 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 6,3 yükseliş gözlemlendi.

Geçen yılın aralık ayında 108 milyon 926 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Aralık 2022'de 109 milyon 862 bin seviyesindeydi.

Söz konusu ayda hindi etinin 4 bin 512 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş görüldü.

Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artış kaydetti.

  • tavuk eti üretimi
  • tavuk yumurtası üretimi
  • Türkiye genelinde

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.