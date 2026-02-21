İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayfun Blok-4 için nefesler tutuldu! Büyük panik içindeler: Türk füzelerinin menzilindeyiz
Dünya

Tayfun Blok-4 için nefesler tutuldu! Büyük panik içindeler: Türk füzelerinin menzilindeyiz

Türkiye'nin savunma sanayi devi ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok-4 hipersonik füze, komşu Yunanistan'da büyük endişeye yol açtı. Yunan basını, bu yıl seri üretime geçmeye hazırlanan Tayfun füzesinin gelişmiş özelliklerine dikkati çekerek 'Ege Denizi'ndeki tüm adalarımız ve Yunanistan topraklarının neredeyse tamamı artık Türk karadan karaya füzelerinin menzili içinde olacak' denildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin artan füze gücü karşısında Yunanistan'ın ise 'Aşil Kalkanı'nı acilen devreye alması gerektiği ifade edildi.

Abdulmuttalip Alnıaçık21 Şubat 2026 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Tayfun Blok-4 için nefesler tutuldu! Büyük panik içindeler: Türk füzelerinin menzilindeyiz
ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar Yunan basını tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci geçtiğimiz günlerde "TAYFUN'un seri üretimleri var gücüyle devam ediyor ve teslim ediliyor Silahlı Kuvvetlerimize. Blok 4 de başarılı testlerinden sonra bu yıl içerisinde seri üretime girecek bir ürün olacak" açıklamasında bulundu.

Tayfun Blok-4 füzesi hakkında Yunan basınında yer alan bir haberde, hem İsrail hem de Yunanistan'ın bu kez Türkiye'den gelen yeni bir füze tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

"TÜM TOPRAKLARIMIZI TAYFUN İLE VURABİLİRLER"

Türkiye'nin potansiyel menzili 2 bin-3 bin km olan Tayfun Blok-4 hipersonik füzesinin seri üretimine başlamaya hazırlandığının altı çizilen haberde, bu gelişmenin ise neredeyse tüm Yunanistan topraklarının bu füzelerle vurulabileceği anlamına geldiği aktarıldı.

Yeni Tayfun Blok-4'ün, sadece yedi ay önce tanıtıldığının altı çizilen haberde, İkinci'nin seri üretime bu yıl geçileceği açıklamasına yer verildi.

Tayfun'un farklı boyut ve yeteneklere sahip balistik füzelerden oluşan bir aile olduğu dile getirilen haberde Blok-4'ün şu anda en büyük ve en güçlü füze olduğunu aktarıldı.

Tayfun Blok-4 füzesinin yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 7,2 ton ağırlığında olduğu ifade edilen haberde, aynı zamanda, daha küçük Tayfun füzesinin de bulunduğu belirtildi.

ATİNA YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR: ACİL DEVREYE ALIN

Haberde, Türkiye'nin füze cephaneliğine karşı Yunanistan'ın ise "Aşil Kalkanı"nı acilen devreye alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca müttefik ülkelerden 2500-3000 km menzilli karadan karaya füzelerin satın alınması gerektiği dile getirilerek Yunanistan anakarası ve Girit bölgelerine bu füzelerin yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin füze gücüne karşı deniz ve hava kuvvetleri için uzun menzilli füzelerin satın alınması gerektiği dile getirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.