Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar Yunan basını tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci geçtiğimiz günlerde "TAYFUN'un seri üretimleri var gücüyle devam ediyor ve teslim ediliyor Silahlı Kuvvetlerimize. Blok 4 de başarılı testlerinden sonra bu yıl içerisinde seri üretime girecek bir ürün olacak" açıklamasında bulundu.

Tayfun Blok-4 füzesi hakkında Yunan basınında yer alan bir haberde, hem İsrail hem de Yunanistan'ın bu kez Türkiye'den gelen yeni bir füze tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

"TÜM TOPRAKLARIMIZI TAYFUN İLE VURABİLİRLER"

Türkiye'nin potansiyel menzili 2 bin-3 bin km olan Tayfun Blok-4 hipersonik füzesinin seri üretimine başlamaya hazırlandığının altı çizilen haberde, bu gelişmenin ise neredeyse tüm Yunanistan topraklarının bu füzelerle vurulabileceği anlamına geldiği aktarıldı.

Yeni Tayfun Blok-4'ün, sadece yedi ay önce tanıtıldığının altı çizilen haberde, İkinci'nin seri üretime bu yıl geçileceği açıklamasına yer verildi.

Tayfun'un farklı boyut ve yeteneklere sahip balistik füzelerden oluşan bir aile olduğu dile getirilen haberde Blok-4'ün şu anda en büyük ve en güçlü füze olduğunu aktarıldı.

Tayfun Blok-4 füzesinin yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 7,2 ton ağırlığında olduğu ifade edilen haberde, aynı zamanda, daha küçük Tayfun füzesinin de bulunduğu belirtildi.

ATİNA YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR: ACİL DEVREYE ALIN

Haberde, Türkiye'nin füze cephaneliğine karşı Yunanistan'ın ise "Aşil Kalkanı"nı acilen devreye alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca müttefik ülkelerden 2500-3000 km menzilli karadan karaya füzelerin satın alınması gerektiği dile getirilerek Yunanistan anakarası ve Girit bölgelerine bu füzelerin yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin füze gücüne karşı deniz ve hava kuvvetleri için uzun menzilli füzelerin satın alınması gerektiği dile getirildi.