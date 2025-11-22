TAYFUN BLOK-4 ülkeyi ayağa kaldırdı! Türkiye'ye karşı İsrail'e Aşil Kalkanı teklifi yaptılar

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan habere göre, TAYFUN Blok-4 füzesinin boyunun yaklaşık 10 metre, kütlesinin ise yaklaşık 7 ton olduğu, menzilinin ise yaklaşık bin km ve süpersonik uçuş hızına sahip olduğu ifade edildi.

TAYFUN BLOK-4 İÇİN MÜJDELİ HABERLER YAKINDA GELİYOR

Türkiye'nin 'BLOK-4 balistik füze programını agresif bir şekilde ilerlettiği' vurgulanan haberde, ROKETSAN'ın, sistemle ilgili "iyi haberlerin" yakında duyurulacağını bildirdiğinin altı çizildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Dubai Air Show sırasında yaptığı açıklamada, TAYFUN Blok-4 füzesiyle ilgili "müjdeli haberlerin" yakında açıklanacağını söyledi. İkinci, test takvimini açıkça teyit etmese de, analistler, bu yorumun yeni testlerin yakında olabileceğini ifade etti.

Haberde, TAYFUN Blok-4 balistik füzesinde yeni bir aşamaya geçildiği ifade edilirken, geçtiğimiz 18 Kasım'da Türkiye'nin füze programında yeni bir adımın atıldığı aktarıldı.

AKDENİZ VE KARADENİZ'DEKİ GÜÇ DENGESİNE VURGU YAPTILAR

Tam anlamıyla baskın bir füze ve hava savunma mimarisi inşa etme yönündeki daha geniş bir çabanın ürünü olduğu ifade edilen TAYFUN Blok-4'ün, Türkiye'nin daha uzun menzilli balistik füze ailesinin bir sonraki evrimi olarak sunulduğu vurgulandı. Bu gelişmenin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) açısından değil, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar uzanan güç dengeleri açısından da büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Balistik füzenin, SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi ile Çelik Kubbe hava savunma mimarisi üzerindeki devam eden ilerlemelerle birlikte gelmesi nedeniyle daha da önem kazandığı dile getirildi.

Jeopolitik açıdan bu ilerlemenin, Ankara'nın NATO ve bölgesel alandaki nüfuzunu güçlendireceği ve füze programında yabancı teknoloji ithalatına olan bağlılığı en aza indireceği yansıttığı aktarıldı.

YUNAN HÜKÜMETİNİ HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDILAR

TAYFUN BLOK-4 füzesinin hipersonik balistik kabiliyetinin, Türkiye'nin Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege'deki kritik hedefleri tehdit etmesine olanak tanıyacağı ve bunun Yunanistan'ın özellikle denizlerdeki planlarını zorlaştıracağı ifade edildi.

Atina'nın bu gerçekliğe iki şekilde cevap verebileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda haberde, TAYFUN BLOK-4'e benzer menzile sahip Hindistan ve ABD'den karadan karaya füze sistemi satın alınabileceği vurgulandı. Haberde ayrıca, Türkiye'yi savunmada ise İsrail ile 'Aşil Kalkanı'nın inşasına daha hızlı bir şekilde geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.