Tayland 22 yıl önce Sri Lanka'ya hediye ettiği fili geri alıyor

BBC'nin haberine göre, Budist tapınağında kalan ve tomrukçuluk faaliyetlerinde çalıştırılan 29 yaşındaki Muthu Raja için yürütülen kampanya sonuç verdi.

Taylandlı yetkililer, Sri Lanka merkezli Hayvan Hakları ve Çevre Seferberliği (RARE) adlı aktivist grubunun kampanyasının ardından, hediye olarak gönderildiği ülkede bakımdan ve tedaviden mahrum bırakılan filin iadesini istedi.

RARE kurucusu Panchali Panapitiya, Sri Lankalı yetkililerin söz konusu duruma zamanında müdahale etmemesinin ülkenin "itibarını zedelediğini" kaydederek filin ihmalinden sorumlu kişilerin yargılanması için dilekçe verdiklerini söyledi.

Taylandlı yetililer, ülkesine dönen filin sağlık durumunun takip edildiğini ve ön sol bacağındaki sakatlığı nedeniyle tedavi göreceğini aktardı.

Tayland Kraliyet ailesi, 2001'de aralarında Muthu Raja'nın da bulunduğu üç fili, "kutsal emanetleri taşımaları amacıyla eğitilmesi" için Sri Lanka hükümetine hediye etmişti.

Muthu Raja ülkenin güneyinde bulunan bir Budist tapınağının himayesine verilmişti.

Tapınakta kereste taşımakla yükümlü ekibe yardımda kullanıldığı iddia edilen filin, aşırı çalıştırılmaktan ön bacağında oluşan sakatlığa ve vücudunda artan apselere rağmen gerekli tedaviyi almadığı ortaya çıkmıştı.