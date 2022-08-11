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Dünya

Tayland, eski Sri Lanka Devlet Başkanı'nın ülkede kalmasına izin verdi

Tayland yönetimi, Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya geçici bir süre ülkede kalmasına izin verdiği bildirildi.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
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Indian Express'in haberine göre, Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da Singapur'a giden ve bugün vize süresi dolan Rajapaksa'nın Tayland'da geçici bir süre konaklamasına ilişkin talebi kabul ettiğini belirtti.

Prayuth, "Bu, insani bir konu, ziyaretin geçici olacağına dair bir söz verdik. Hiçbir siyasi faaliyete izin verilmiyor ve bu Rajapaksa'nın kendisine kalıcı yer bulmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Rajapaksa'nın siyasi sığınma hakkı istemediğini vurgulayan Prayuth, eski devlet başkanının kalıcı sığınma için kendine bir ülke arayacağını belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai da Rajapaksa'nın hala diplomatik pasaport sahibi olduğuna işaret ederek 90 gün Tayland'da kalabileceğini aktardı.

- SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti. Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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