İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2023 Çarşamba / 19 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,0931
  • EURO
    24,8826
  • ALTIN
    1450.62
  • BIST100
    5580.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Tayland ile Myanmar arasında elektrik krizi

Tayland yönetiminin, tedarik sözleşmesinin süresinin dolması ve Myanmar hükümetinin uzatmayı reddetmesi nedeniyle içinde kumarhanelerin bulunduğu Myanmar'ın iki kasabasının elektriğini kestiği bildirildi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 03:06 - Güncelleme:
Tayland ile Myanmar arasında elektrik krizi
ABONE OL

Myanmar'ın Tayland sınırındaki yerleşim birimlerine elektrik sağlayan Tayland Devlet Elektrik Kurumu, sınırdaki Kayin eyaletinde yasa dışı kumarhaneler ve suç örgütlerine ev sahipliği yapan 2 kasabaya verilen elektriği kestiğini duyurdu.

Tayland'ın sınır şehri olan Mae Sot Emniyet Müdürü Montsak Kaew-orn, yaptığı açıklamada, Tayland Devlet Elektrik Kurumunun Myanmar'ın Kayin eyaletindeki Shwe Kokko ve Lay Kay Kaw kasabalarındaki tesislere verdiği elektriği kestiğini doğruladı.

Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paochinda ise elektrik tedarik sözleşmesinin süresinin dolması ve Myanmar hükümetinin uzatmayı reddetmesi nedeniyle iki kasabanın elektriğinin kesildiğini söyledi.

Paochinda, Myanmar'ın anlaşmayı yenilemeye karar vermesi durumunda Tayland'ın elektrik sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Myanmar'ın sınır bölgesinde özellikle de Kayin eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı, merkezi hükümetin bu bölgeyi tam olarak kontrol edememesi nedeniyle gelişmeye devam ediyor.

Kayin eyaletinde yaşayan Karen etnik grubu gibi ayrılıkçı grupların hükümete karşı suç örgütleriyle ittifak kurduğu biliniyor. Hükümet de bölgedeki milis güçleri kendi tarafına çekmek için buna müsamaha gösteriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.