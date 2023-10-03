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Dünya

Tayland'da 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir AVM'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 14:53 - Güncelleme:
Tayland'da 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan Siam Paragon lüks alışveriş merkezinde yerel saatle 17.10 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın alışveriş merkezinin içindeki bir tuvaletten çıkarak ateş etmeye başladı. Silahlı seslerinin duyulmasının ardından alışveriş merkezinde büyük panik yaşanırken, AVM'den çıkamayanlar masaların altına saklandı, birçok kişi ise koşarak dışarı çıktı.

Tayland Polis Müdürlüğü Merkez Binası'nın yaklaşık 100 metre ilerisinde gerçekleşen saldırıya polis ekipleri kısa sürede müdahale ederken, saldırgan ekiplere direnmeden teslim oldu. Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan ve silahına el konulan saldırganın, askeri kıyafetler giydiği görüldü. Saldırganın 14 yaşında bir üniversite profesörünün oğlu olduğu açıklandı.

Olay sonrası alışveriş merkezi inceleme için tamamen boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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