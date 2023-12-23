Tayland'da 70 yolcu taşıyan feribot battı! Faciadan son anda dönüldü

Tayland'ın güney bölgesinde yer alan Surat Thani ile popüler turizm adası Koh Tao arasında sefer yapan Saengdee Maneesap 111 adlı feribot, dün teknik arıza sonrasında batma tehlikesi yaşadı. İçinde 70 yolcu ve 6 mürettebat bulunan feribot kıyıdan 7 km açıkta motor bölümünde yaşanan bir arıza nedeniyle su almaya başlarken, feribotun kaptanı acil durum raporu verdi. Yolculardan bir bölümü feribotta bulunan acil durum şişme botuna aktarılırken, bazı yolcuların panik halinde denize atladığı görüldü. Su alan feribottaki yolcu ve mürettebat, olay yerine ulaşan ekipler tarafından kurtarma botlarına ve çevredeki balıkçı teknelerine tahliye edilirken, hava şartları nedeniyle müdahale edilemeyen feribot kısa süre içinde sulara gömüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, feribotun motor bölümünde su pompasında yaşadığı bir arıza nedeniyle su almaya başladığı ifade edilirken, kazayla ilgili inceleme neticesinde batık feribota dalgıç ekibi gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.