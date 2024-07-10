İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8884
  • EURO
    35,6293
  • ALTIN
    2521.82
  • BIST100
    10759.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland'da askeri cuntanın izleri siliniyor! 200 senatör sertifika alacak
Dünya

Tayland'da askeri cuntanın izleri siliniyor! 200 senatör sertifika alacak

Tayland'da yönetime el koyan askeri cunta tarafından seçilen senatörlerin yerini Tayland Seçim Komitesi tarafından seçilen senatörler alıyor.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Tayland'da askeri cuntanın izleri siliniyor! 200 senatör sertifika alacak
ABONE OL

Thai PBS World'ün haberine göre, Tayland Seçim Komitesi 200 yeni senatörün ve 100 yedek adayın isimlerini açıkladı.

200 SENATÖR SERTİFİKA ALACAK

Askeri yönetimin döneminde atanan hükümet görevlilerinin yerini alacak 200 senatörün sertifikalarını 11-12 Temmuz'da almaları planlanıyor.

İSİMLER YAKINDA PAYLAŞILACAK

Tayland Seçim Komitesi Genel Sekreteri Sawaeng Boonmee, basına yaptığı açıklamada, isimlerin seçim sürecinin yasal olarak tamamlanmasının ardından kamuoyuna sunulduğunu aktardı.

800 ŞİKAYET YAPILDI

Seçim Komitesine yaklaşık 800 şikayet geldiğini belirten Sawaeng, bunlara yönelik soruşturmanın devam edeceğini ve bu konuda polisle işbirliği içinde olacaklarını bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.