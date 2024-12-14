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Dünya

Tayland'da bombalı saldırı: 3 ölü, 48 yaralı

Tayland'ın Tak kentindeki bir festivalde düzenlenen el bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
Tayland'da bombalı saldırı: 3 ölü, 48 yaralı
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Bangkok Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, Tak'ın Umphang bölgesindeki bir festivalde, el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, festival kapsamında bir dans gösterisinin yapıldığı alana el bombası atıldığı bilgisini paylaşarak, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin 2 şüpheliyi yakaladığını kaydetti.

Gözaltına alınanlardan "Jorithu" adındaki şüphelinin ifadesinde "rakip çeteyi" hedef almak için içinde patlayıcı bulunan bir çanta taşıdığını itiraf ettiğini aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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