İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Tayland'da facia: 8 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitten geçen bir yük treninin hem yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Tayland'da facia: 8 ölü
ABONE OL

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Makkasan bölgesinde bugün yerel saatle 15.40 sıralarında tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen yük treninin, trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Tayland basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken, çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alev alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken, polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.